“مليت” لـ يارا تتصدر تصنيف “أفضل الأغاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنية “مليت” للنجمة اللبنانية يارا بإعجاب واسع من الجمهور منذ صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

فبعد تحقيق كليب “مليت” أكثر من مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” في أيام، بدأت الأغنية رحلة نجاحها على المواقع الموسيقية. واقتحمت أغنية “مليت” قائمة “أفضل الأغاني” على تطبيق “أنغامي”، محققةً أعلى نسبة استماع بين الأغنيات العربية الجديدة.

أغنية “مليت” رومانسية بإمتياز من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جوده وتوزيع عباس صباح، وهي مزيج بين الموسيقى والغناء، رائعة بدءاً من الكلام إلى اللحن والتوزيع، إضافة إلى الفيديو كليب بتوقيع نويل باسيل وصوت يارا التي أدت الأغنية بإحساس وأداء مُبهرين.

وكان هاشتاغ “#يارا_مليت” قد تصدّر خلال الأيام الماضية الترند على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية وتركيا أيضًا، وحرص محبو يارا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.