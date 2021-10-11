ممثلة شهيرة تنضم إلى مسلسل عبدالله السدحان “نقطة من أول السطر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الممثلة البحرينية، شيماء سبت، عن مفاجأة لجمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، قالت فيها إنها انضمت للمشاركة في المسلسل السعودي الجديد “نقطة ومن أول السطر”، الذي يقوم ببطولته الفنان السعودي عبدالله السدحان.

ونشرت صورة جمعت فريق عمل المسلسل، الذي تنتجه “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج جمال سنان، مردفة أن العمل من إخراج إيلي حبيب، وسيتم التصوير في دولة الإمارات.

وكتبت النجمة البحرينية، قائلة: “خبر حصري لمتابعيني الغاليين.. حالياً أشارك في المسلسل السعودي الكوميدي (نقطة من أول السطر) بطولة: النجم السعودي الأستاذ عبدالله السدحان والأستاذة مريم الغامدي وأحمد شعيب وإسراء عبدالعزيز وتركي شدادي وبندر باجبع، ومجموعة جميلة من الفنانين”.

وتابعت: “إخراج: إيلي حبيب إنتاج: Eagel Films التصوير في ابوظبي بالإمارات الحبيبة”، وسط تفاعل كبير من المتابعين، فيما هنأها الفنان خليل الرميثي، عبر تعليق قال فيه: “موفقة أختي”، لترد قائلة: “أجمعين يا الغالي”.

وكان قد أعلن النجم السعودي عبدالله السدحان عن بدئه تصوير مسلسل “نقطة ومن أول السطر”، إذ نشر عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو تحدث فيه عن المسلسل الذي بدأ تصويره في إمارة أبوظبي.

وبين عبدالله السدحان، عبر الفيديو، أن الشركة المنتجة للمسلسل أقامت احتفالية للإعلان عن بدء تصوير المسلسل في أبوظبي، مضيفاً: “متوجهون إلى موقع التصوير الآن في احتفالية لبدء مسلسل (نقطة ومن أول السطر) وأحببت أن أسميها من أول السطر ونحن في إمارة أبوظبي الجميلة”.

مسلسل “نقطة ومن أول السطر” عمل كوميدي اجتماعي بطولة نجوم من السعودية والخليج، وهو من إخراج إيلي حبيب، وتأليف شريف بدر الدين ووائل الحمدي. وبطولة عبدالله السدحان، أحمد شعيب، شيماء سبت، رنا جبران، بندر باجيع، وتركي الشدادي.