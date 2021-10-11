سيدة غريبة الأطوار في جديد نوال الزغبي.. التشويق بأوجّه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن الإعلان التشويقي الرسمي لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “عكس الطبيعة”، استعدادًا لطرح العمل خلال الأيام المقبلة.

وظهرت نوال الزغبي في “برومو” كليب “عكس الطبيعة” بأحد المتاجر لشراء أغراض للمنزل، فتفاجئها سيدة غريبة الأطوار على الصندوق وتعطيها ورقة صغيرة، لم يتبين بعد ما دوّن فيها.

وكانت نوال قد كشفت يوم أمس الأحد، عن الصورة الرسمية لأغنية “عكس الطبيعة” على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أشعل حماس المتابعين فتصدّرت الترند بسببها في عدد من الدول العربية من بينها لبنان ومصر والإمارات والسعودية.

أغنية “عكس الطبيعة” تعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، أمّا الكليب فتولى إخراجه المبدع فادي حداد.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرا كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.