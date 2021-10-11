هل وضعت سلاف فواخرجي زميلتها صبا مبارك في موقف حرج بسبب طليقها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة السورية، سلاف فواخرجي، على استعادة الذكرى الثانية على رحيل مواطنها المخرج السوري شوقي الماجري، وذلك من خلال صورة جمعتهما ونشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”، مدونة رسالة مؤثرة.

وعبرت فواخرجي عن اشتياقها الكبير لرحيل شوقي الماجري، الذي ودع عالمنا في 10 أكتوبر من عام 2019، مشددة على أن الرحيل مؤلم في فقدان من نحب.

ويبدو أن فواخرجي أحرجت الفنانة صبا مبارك، طليقة شوقي الماجري ووالدة ابنه الوحيد، حيث كانت متجاهلة إحياء ذكرى رحيله، حتى بعد منشور سلاف فواخرجي، لتقوم بعدها بإحياء الذكرى.

وكتبت فواخرجي، في بداية منشورها، قائلة: “في ذكرى رحيل شوقي.. توحشتك برشا نعم، الرحيل مؤلم في فقدان من نحب.. والمؤلم أيضاً.. هو رحيل بعض منّا مع كلٕ منهم..”. وعقبت قائلة: “أستعيد ما كتبته في رثائه مرة.. شوقي.. لا أريد أن أصدق خبر الرحيل.. كما كنتُ دائما لا أريد أن يمسك سوء.. كما كنتَ لا تحتمل أن يمسني سوء.. هل الموت سوء أم أنه الحقيقة الوحيدة؟! حقيقة.. ووحيدة..”.

وأضافت فواخرجي: “لكن السوء.. كل السوء في الفقدان.. وفي غياب من نحب.. أبو الشوق.. أيا حبيبي.. ليتني قلت لك هذه الكلمة قريبًا قبل أن ترحل ولن تسمعها.. يا أخت الشمس.. كما كنت تناديني.. وكانت أحلى أسمائي إلي.. لن أسمع هذا الاسم مجدداً.. لن ألمحك، لن نتبادل الأحاديث والنقاشات والضحكات والأحزان والأسرار؟”.

وأردفت فواخرجي، في رثاء شوقي الماجري، تقول: “أيا رفيقي.. ياعاشق دمشق.. تعصف بي ذكريات لا يستطيع عقلي استيعابها ولا قلبي أن يتحملها وضحكتك تختصر حزني.. شوقي وكلمتك الجميلة.. الله غالب (نعم.. الله غالب..)”.

وأحيت صبا مبارك ذكرى رحيل طليقها شوقي الماجري، من خلال خاصية “ستوري”، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، إذ نشرت صورة ابنهما “عمار”، وقالت: “عمار بن شوقي الماجري.. من خلف ما مات”.

وتابعت في صورة أخرى نشرتها لطليقها شوقي الماجري منفرداً، وعلقت: “لسه بنفكر فيك وبندعيلك.. شوقي الماجري”.

والمخرج شوقي الماجري من مواليد 11 نوفمبر عام 1961، ورحل في 10 أكتوبر 2019، وهو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي، قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية.