محمد عادل إمام يبدأ تصوير “عمهم” في أجواء احتفالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم المصري، محمد عادل إمام، تصوير أول مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد “عمهم”، الذي يقوم بإنتاجه المنتج المصري أحمد السبكي.

وكشف الفنان المصري الكوميدي، محمد ثروت، عن الصورة الأولى التي وثقت بدء تصوير الفيلم، كونها جاءت تزامناً مع عيد ميلاده، معلناً أن أسرة الفيلم، وبحضور أبطال العمل بينهم النجم محمد عادل إمام، والمنتج أحمد السبكي، احتفلت بعيد ميلاده.

ونشر محمد ثروت صورة من الاحتفال عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “إخواتي وحبايبي وعموم الدنيا أبطال فيلم (عمهم).. احتفلوا بعيد ميلادي في أول يوم تصوير للفيلم”.

ولم يكن هذا أول احتفال بعيد ميلاد محمد ثروت، بل سبق أن احتفل به فريق عمل مسلسل “الفرح فرحنا”، بحضور نجم “مسرح مصر” محمد أسامة (أوس أوس)، والمخرج معتز التوني، وعدد من النجوم والعاملين بالمسلسل وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.

كان آخر أعمال محمد ثروت، فيلم “أحمد نوتردام”، الذي شارك فيه مع النجوم: رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وانتصار، وغيرهم، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، وﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم.

وآخر أعمال محمد إمام مسلسل “النمر”، وهو من بطولة: هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، أحمد خالد صالح، وعلاء مرسي.