الأمير فيليب بينهم.. مشاهير شاهدوا أجساماً “غريبة” من خارج كوكب الأرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على مر السنين، صرح الآلاف، وربما الملايين من الناس، بأنهم رأوا أجساماً غريبة في السماء، كما كشف عدد قليل من المشاهير في لقاءاتهم عن رؤيتهم كائنات غريبة خارج كوكب الأرض.. وفي هذا التقرير، رصدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية مجموعة من المشاهير الذين رأوا أجساماً غريبة قادمة من السماء:

روبي ويليامز

يشتهر روبي بهوسه بالكائنات الفضائية، حتى إنه أخذ استراحة من حياته المهنية عام 2006 للذهاب لصيد الفضائيين، وقال مغني البوب البريطاني: “لقد رأيت بعض الأشياء الغريبة.. ومررت بظواهر لا أستطيع تفسيرها”.

وقال ويليامز، واصفاً إحدى المواجهات القريبة جداً مع مركبة فضائية: “لقد رأيت واحدة فوقي مباشرةً”، ولم يكن روبي مفتوناً بالفضائيين فحسب، بل يبدو أن الشعور متبادل: “لقد انتهيت للتو من كتابة أغنية تسمى أريزونا، تدور حول اختطاف الفضائيين”.

مايلي سايروس

كشفت المغنية الأميركية مايلي سايرس عن تعرضها لمواجهة مع كائنات فضائية على كوكب الأرض، وأكدت أن الحادثة وقعت أثناء قيادتها للسيارة وهي بصحبة أحد الأصدقاء. وكشفت سايروس: “لقد طاردني نوع من الأجسام الغامضة.. كان من الممكن أن يكون ذلك نتيجة تأثير مخدر الحشيش الذي اشتريته، لكني متأكدة تماماً مما رأيته”.

وقالت مايلي: “أفضل طريقة لوصفه هو كاسحة ثلج طائرة، لقد كان أمامي ذلك المحراث الكبير وكان أصفر اللون متوهجاً، رأيته يطير كما رآه صديقي، وكانت هناك سيارتان أخريان على الطريق وتوقفتا أيضاً على جانب الطريق للنظر إليه، لذلك أعتقد أن ما رأيته كان حقيقياً”.

ديمي لوفاتو

نشرت مغنية “Heart Attack” عدة صور لأجسام طائرة مجهولة الهوية في سماء الليل فوق حديقة Joshua Tree الوطنية في كاليفورنيا عام 2017. ومع أن الصور التي نشرتها لوفاتو تتسم بالضبابية، وعدم الوضوح، إلا أن الفيديو الذي أوردته مثير للاهتمام، ويظهر جسماً ضارباً إلى الحمرة يتخطى سماء الليل، مع ومضات خضراء حوله تبدو إلى حد ما مثل الشفق القطبي.

الأمير فيليب

رغم أن الأمير الراحل لم يتحدث أبداً عن رؤيته كائنات فضائية، فإن عمه المحبوب اللورد مونتباتن كتب تقريراً رسمياً عن هبوط كائن فضائي في مركبة فضائية بأراضي ممتلكاته.



وقال اللورد مونتباتن إن المركبة الفضائية هبطت بمنزله في برودلاندز في رومسي، هامبشاير، ووصف كيف واجه أحد الموظفين كائناً من خارج كوكب الأرض يرتدي ثياباً وخوذة.

كيرت راسل

تحدث النجم الأميركي، كيرت راسل، عن تواصله مع الأطباق الطائرة، عندما كان على متن طائرة متجهاً إلى مطار في فينيكس بولاية أريزونا، عندما اكتشف بعض الأضواء على شكل مثلث، لكنه لم يفكر في ذلك كثيراً وقتها.

ومع ذلك، بعد سنوات، كانت زوجته، جولدي هاون، تشاهد فيلماً وثائقياً عن جسم غامض، ظهر فيه مقطع من مشهد أضواء فينيكس، وعندها أدرك راسل أنه شاهد نفس المشهد أثناء سفره، وتذكر أن التفاصيل كلها متطابقة تماماً.