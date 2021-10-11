هند البلوشي تدون رسالة مطولة بشأن عرقلة النجاح.. وهذه نصيحتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دونت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، رسالة مميزة ومطولة عبر حسابها في “إنستغرام”، تحدثت فيها عن عرقلة النجاح من جانب البعض، موجهة نصيحة لمن يمكن أن يتأثروا بالحديث السلبي، أو تتوقف قافلتهم بسبب أشخاص لن يفيدوهم.

ونشرت البلوشي صورة لها، أوضحت من خلالها أن رحلة النجاح محفوفة بالمخاطر، لكن لابد ألا يسير فيها الشخص وحيداً، مردفة أنها ستمر بالكثير من العراقيل، فالبعض يدعمها والبعض يوقف سيرها، إلا أنه لابد من عدم اليأس وإزالة أي عقبات طالما كانت القيادة تحت إمرة صاحب الرحلة.

ويبدو أن حديث البلوشي أثار إعجاب متابعيها، لاسيما أنها دائماً تتحف الجمهور بهمساتها عبر كلمات تؤكد موهبتها في الكتابة، وفي هذا المنشور جسدت رحلة النجاح كما يمكن أن تحدث في الواقع مع الأشخاص في دنياهم.

وكتبت البلوشي، قائلة: “في رحلة النجاح.. لا تسر وحيداً.. فهناك من يرافقك في نفس القافلة.. تختلف النوايا وتختلف الأهداف وتختلف الرغبات وتختلف المستويات الإبداعية، وهناك فروقات فردية، وفروقات عقلية، وفروقات في الإمكانية! لكن الجميع في طريق واحد”.

وعقبت البلوشي، تقول: “فاعلم أنك إذا كنت من يقود القافلة! فهناك من سيتراجع ويوقفك في منتصف الطريق! وهناك من سيتردد ويبدأ بزعزعة الامل والارادة والصرامة في القافلة! وهناك من سيختلق الأعذار ليؤخر القافلة عن الوصول للهدف المرجو! وهناك من سيعيق الحركة من الخارج ويضيق عليك الطرق!.. فهناك العديد من العراقيل والعقبات التي عليك تخطيها من الداخل والخارج!”.

واستطردت: “لكن! لا تيأس فلطالما القيادة تحت إمرتك! وأنت من يتحكم في زمام الأمور وبيدك تصل أو لا تصل فاتركها تسير واترك من لا يرغب ولا تنظر ولا تلتفت لمن لا يجرؤ أن يسير في رحلة النجاح.. #صباح_الخير صباحكم امل وقوة وعزيمة”.

وشاركت البلوشي متابعيها، مؤخراً، كواليس خضوعها لجلسة حقن “البوتكس”، ونظافة البشرة، موضحة أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تعرضها لإرهاق ومجهود كبير، خلال الفترة الماضية.

ووثقت البلوشي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، ظهرت فيه وهي تخضع لجلسة حقن “البوتكس”، وعقبت: “اليوم سوف أخضع لجلسة نظافة للبشرة، وجلسة نضارة باستخدام بعض الماسكات المطرية للوجه، وبعد ذلك سوف أخضع لجلسة مهمة وهي حقن إبر مادة (البوتكس)، لكي أقضي على هذه الخطوط التي ظهرت بجانب منطقة العين”.

وأضافت: “الفترة الماضية كانت كلها صعبة ومليئة بالإرهاق، والجهد، وأحتاج حقاً إلى جلسة نضارة للقضاء على هذا الإرهاق الذي تمكن من بشرتي”.