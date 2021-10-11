شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى بطلة حدوتة بعنوان "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة رشا مهدى، اليوم الإثنين، تصوير أول مشاهد حدوتة "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب" الذى يعرض حاليًا على قناة الحياة، والتي تقوم ببطولتها ويشاركها البطولة كل من خالد سرحان، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد أبو رية، كريم محجوب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحدوتة من تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج منال الصيفى.



رشا مهدى

وعرضت قناة الحياة حتى الآن 6 حواديت هي "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

وعرضت أيضاً "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح وتأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، و"ماريونيت" بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وتعرض حالياً حدوتة "هدف نبيل"بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوى وديانا هشام وعايدة رياض.



الفنانة رشا مهدى

يذكر أن رشا مهدى قدمت حدوتة من الموسم الأول لمسلسل "ورا كل باب" بعنوان "ورقة ضغط" قبل شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولتها فتحى عبد الوهاب وإيهاب فهمى ورامى وحيد وساندى على وإبراهيم ظريف وتأليف محمد الشواف ويخرجها معتز حسام