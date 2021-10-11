شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنان مظهر أبو النجا يتقدم ببلاغ بعد تعرضه للنصب من مقاول بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عمر مظهر أبو النجا، نجل الفنان الكوميدى مظهر أبو النجا، ببلاغ للنائب العام -عرائض النائب العام 45177 بتاريخ 11 أكتوبر- عن طريق محاميه المستشار ياسر قنطوش، وذلك بعد تعرضه للنصب من قبل أحد المقاولين -بحسب قوله-، وذلك بعدما اشترى شقة فى الشيخ زايد، على أن يستلمها خلال مدة متفق عليها بين الطرفين، إلا أنه تفاجأ بمماطلة من جانب البائع عبر حجج منه للتأخر قبل أن يصدم بسفره إلى الخارج.

وما أن ذهب إلى شريكه حتى فاجأه بتصرف أغرب بإغلاق بابها بالجنازير وإخباره بأنه ليس له شقة رغم دفعه أموال مقابلها، وإبرام عقود تقدم بها ببلاغ بواسطة محاميه.

يذكر أن الفنان عمر مظهر أبو النجا شارك فى عدة أعمال فنية منها مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى الذى سبق وشارك فيها.

كما أن والده الراحل مظهر أبو النجا أحد أبرز نجوم الكوميديا بين نجوم جيله ممن اشتهروا بأدوار عديدة خلال مسيرة فنية طويلة تميز فيها بروح الكوميديا الموجودة لديه.



