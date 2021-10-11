شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح "أنت الحظ" من ألبوم "عيشني" تزامنا مع عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الهضبة عمرو دياب، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنت الحظ"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

عارف أنت الحظ ب عينه

كان وشِك حلو عليا

كُل اللى الناس شايفينوا

مايجيش واحد ف الميه

م اللى انا لسه ماقولتهوش

أنا لو تبقى معايا

بيترج القلب ويِتهز

أنا لو تاخُد عينى

يانور عينى عينى ما تتعز

أنا خايف ياحبيبى

من عين اللى يخاف واللى يِجز

اهو إنت الحظ ياحظ

أنت الفرحة اللى فى بالى

والدُنيا اللى إتمنيتها

بطلت أسرح ب خيالى

ما خلاص أحلامى لقيتها

وباعيش اللى ماعيشتهوش

يذكر أن الهضبة طرح مؤخرًا أغنيته "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور، وتصدرت الأغنية تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر فور طرحها، كما تصدر برومو الأغنية تريند موقع يوتيوب فور طرحه على القناة الرسمية لعمرو دياب .

وطرح أيضًا الهضبة أغنية "حلو التغيير" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وميكساج وديحيتال ماستر أمير محروس.



