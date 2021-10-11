شكرا لقرائتكم خبر عن توتا وأوس أوس وحمدى الميرغنى يشاركون فى كليب "بنات حوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عددا من نجوم الكوميديا والغناء الشباب في أغنية "بنات حوا" للمطرب الشاب عمرو بدير وطرحها مؤخرًا، حيث شارك في الأغنية المصورة كل من الفنانين : محمد ثروت ، محمد على رزق ، عمرو عبد العزيز ، حسام داغر ،محمد عز ، حمدى الميرغنى ، اوس اوس ، توتا ،اسلام ابراهيم ، محمود الليثي ، طونى ماهر ، وفريق بلاك تيما ( أمير صلاح الدين ومحمد عبده وبحر ) بالإضافة لجيلان علاء ومصطفي عبد السلام وحسن عبد الله وأشرف وليد ووليد حيدر ومحمد عثمان قائد فريق " أيامنا الحلوة " .



عمرو كمال بدير واوس اوس



نجوم الكوميديا والغناء يشاركون في الاغنية

" بنات حوا " غناء عمرو بدير ، وكلمات أحمد حلمى ، والحان كريم البغدادي ، وتوزيع دودز وهندسة صوتية وميكساج وماستر شنكور ، واخراج كريم يحيى .



حمدي الميرغني وتوتا واوس اوس

عمرو بدير مطرب بفرقة "أيامنا الحلوة " ومن مؤسسيها بقيادة المايسترو محمد عثمان ، وقدم أكثر من 250 حفلة مع فرقته وشارك في برنامج " صاحبة السعادة " مع الفنانة الكبيرة اسعاد يونس، وهو خريج مركز الابداع الفني للمخرج خالد جلال.