خاص| قوة خارقة يتمنى أحمد حاتم امتلاكها.. وقرار يخص النساء إذا أصبح وزيرا للسعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الفنان أحمد حاتم، إنه لا يمكن أن يتمنى امتلاك قوة خارقة، تمكنه من معرفة ما الذي يدور بعقول البشر، ولكن سيختار شيئًا يسعده.

وتابع في تصريحاته لموقع "الخليج 365": "مستحيل يبقى ليها علاقة إني أعرف حاجة سودواية ممكن تضايقني أو تقفلني من البشرية، هتمنى قوة خارقة على هوايا، يعني حاجة تسفرني من غير محتاج لوقت، أسافر فرنسا إيطاليا بحركة بسيطة، مش عايز أعرف حاجة عن حد احنا ناقصين".

وردًا على سؤالًا افتراضي طرحه عليه "الخليج 365"، وهو ماذا سيكون قراره الأول إذا أصبح وزيرا للسعادة؟، أجاب: "هسعد الستات أول حاجة، هعمل بوليس للتحرش ولأي حاجة تضايق الست، خلي الستات تمشي مبسوطة وسعيدة في الشارع".

جدير بالذكر أن أحمد حاتم يُعرض له حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "عروستي" بطولة الفنانة جميلة عوض، الفنان محمود البزاوي، الفنانة صابرين، الفنان مروان يونس، الفنانة زينب غريب، والفنانة ندى أكرم.