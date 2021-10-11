نادر حمدي يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان والموزع نادر حمدي صديقه "الهضبة" عمرو دياب بعيد ميلاده، الموافق اليوم 11 أكتوبر الجاري.

ونشر نادر صورًا تجمعه بالهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت دايمًا ناجح ومكسر الدنيا كالعادة".

وأحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، 13 أغسطس الماضي.

طرح الفنان عمرو دياب، مؤخرًا، أحدث أغانيه "رايقة"، من ألبوم "عيشني".

ألبوم عيشني لـ الفنان عمرو دياب، يضم عددًا من الملحنين والشعراء والموسيقيين، أبرزهم الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع أحمد إبراهيم، والملحن عزيز الشافعي، وغيرهما.