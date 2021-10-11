ميكانيكي يربح ثروة ضخمة من تذكرة يانصيب “نسي أنه اشتراها”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

في بعض الأحيان، يكون النسيان نعمة، ولكن في حادثة طريفة ، ربح ميكانيكي في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية ما يقرب من 150 ألف دولار من تذكرة يانصيب نسي أنه اشتراها.

أخبر جريجوري وارين من بلدة فرانكلينفيل مسؤولي “نورث كارولينا إيديوكيشن لوتاري” أنه اشترى بطاقة “كاش 5” من يانصيب Quick Pick (التي يتم اختيارهم عشوائياً) لسحب 29 سبتمبر/أيلول أثناء توقفه لملأ سيارته بالوقود من إحدى المحطات.

وعلى الرغم من فوز أرقام تذكرة وارين بنصف مبلغ الجائزة الكبرى التي تبلغ 391870 دولاراً، فإنه نسي تماماً أمر التذكرة، معترفاً بأنه “لا يشتري تذاكر اليانصيب كثيراً”، ليمر ما يقرب من الأسبوع قبل تذكره أنه بحاجة إلى التحقق من أرقامه، وفقاً لموقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي.

لم يتحقق وارين من التذكرة حتى الإثنين، 4 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك عندما أدرك أنه ربح نصف الجائزة الكبرى، أي 138،624 دولاراً.

جريجوري وارين أثناء استلامه جائزة اليانصيب

وقال وارين للمسؤولين: “لقد نسيتها”، ليكتشف لاحقاً أنه فاز بنصف جائزة نقدية بقيمة 391.870 دولاراً.

وبعد الاقتطاعات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية، احتفظ وارن بـ138،624 دولاراً.

وعلق وارن على الفوز قائلاً: “ما زلت مصدوماً بعض الشيء، لم أنم كثيراً الليلة الماضية، لشعوري بالكثير من الحماس”.

أما يانصيب نورث كارولينا فقالت إن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى النقدية “Cash 5” هي 1 في 962.598.

والآن، يأمل وارين في استثمار الأموال في مشروع جديد، إذ قال للمسؤولين: “أعتقد أنني سأتجه للعمل بمفردي في مجال جز العشب، فلدي ابن يبلغ من العمر 14 عاماً وأريد أن أبدأ مشروعاً تجارياً حتى يكون لديه ما يفعله عندما يتخرج من المدرسة الثانوية”.

وذهب النصف الآخر من الجائزة الكبرى لامرأة تدعى دانييل جوديت من مدينة نيو برن.

تذاكر cash 5 من Quick Cash هي لعبة PA Lottery (يانصيب بنسلفانيا) الوحيدة التي توفر فرصة للفوز بالجائزة الكبرى كل يوم والحصول على كل الأموال مرة واحدة.