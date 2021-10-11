كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:49 مساءً - استذكرت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” والديها الراحلين الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام أعربت من خلاله عن إشتياقها لهما .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور بالأبيض والأسود تجمع سمير غانم ودلال عبد العزيز .. كتبت دنيا في تعليقها عليها : ” وحشتوني أوي يا أغلي وأنقي وأطيب ناس في الكون ” .
وتابعت دنيا سمير غانم : ” ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا .. اللهم اسكنهم الفردوس الأعلي يا رب وصبرنا علي فراقهم ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن على الصور بتعليقاتهم متوجهين بالدعاء للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة ولإبنتيهما دنيا وإيمي بالصبر .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور نادرة لوالديها .. دنيا سمير غانم : ” يارب صبرنا على فراقهم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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