كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:49 مساءً - أعلن الفنان ” كريم فهمي ” عبر حسابه على إنستجرام عن حلوله ضيفا ببرنامج سهرانين مع الفنان ” أمير كرارة ” وذلك في الظهور الأول له بعد تعافيه من أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا .
فنشر كريم فهمي من خلال خاصية الاستوري صورة تجمعه بأمير كرارة وكتب في تعليقه عليها : ” استنونا في سهرانين قريبا ” .
يذكر أن الفنان كريم فهمي كان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة إثر إصابته بجلطتين في الرئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة واستدعت دخوله العناية المركزة .
وأشار في منشور له مؤخرا إلى خروجه من المستشفى على أن يستكمل علاجه في المنزل فقال : ” الحمد لله على كل شيء .. خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله ” .
وتابع كريم فهمي : ” متشكر جداً جداً جداً لكل الناس اللي سألت واهتمت ولكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش .. آسف جدا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول ل ” كريم فهمي ” بعد تعافيه من جلطتين بالرئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.