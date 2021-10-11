شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصور "أبيض وأسود": وحشتونى أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على تذكر والديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، بنشر صور لوالديها باللونين الأبيض والأسود، من فترة شبابهما، وعلقت: "وحشتونى أوى يا أغلى وأنقى وأطيب ناس فى الكون".

ونشرت دنيا سمير الصور عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، وعلقت :"وحشتوني أوي يا أغلي وأنقي وأطيب ناس في الكون ربي ارحمها كما ربياني صغيرا، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلي يا رب وصبرنا علي فراقهم".



الراحلين دلال وسمير



دلال وسمير



دنيا سمير غانم



سمير غانم ودلال عبد العزيز

ومن جهة أخرى دخلت "دنيا" في نوبة بكاء أثناء تسلمها تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من المهرجان القومي للمسرح المصرى، ووجهت كلمة قصيرة قالت فيها: "أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا"، وهذا هو الظهور الأول لـ"دنيا" في احتفالية فنية منذ وفاة والديها