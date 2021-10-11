ملتقى الإسكندرية المسرحي يكرم نجوم المسرح فى دورة فريد شوقى

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القاهرة - سامية سيد - يكرم ملتقى الإسكندرية المسرحي برئاسة الفنان محسن صبري، خلال حفل افتتاحه نجوم المسرح المصري في تخصصاته المختلفة ومنهم: رانيا فريد شوقي وكمال أبو رية وأحمد سلامة وطارق عبد العزيز ورضا إدريس والمخرج عصام بدوي واسم الكاتب الراحل محمود الطوخي واسم المخرج الراحل حلمي خالد والمؤرخ الفني الراحل حمادة عادل حراز.

ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم الخميس 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية وبرئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح، وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير محسن صبري رئيسًا والفنانة فاطمة محمد علي مديرًا والفنان المخرج محمد عبد الستار مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، وفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي ورئيس شرف الملتقي هي الفنانة رانيا فريد شوقي.





وتتشكل لجنة تحكيم الدورة الثانية للملتقي من كل من: الفنان القدير محمود الحديني رئيسا وعضوية كل من: الفنان القديرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبد الناصر.





يذكر أن الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، والملتقي يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبد الستار.