شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج حدوتة "هدف نبيل": نهدف إلى إعادة ترسيخ العادات والقيم الأصيلة بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج أيمن صقر أن حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" والتي يتم عرض حلقاتها حاليًا على قناة الحياة، تهدف إلى إعادة ترسيخ العادات والقيم الأصيلة في المجتمع، موضحًا فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الأحداث التي يتم تناولها موجودة في كل بيت مصري ولكن لابد من تسليط الضوء عليها من أجل النشىء القادم.



المخرج ايمن صقر

حدوتة "هدف نبيل" تعرض على قناة الحياة الساعة 9 مساء وتعاد الساعة 4 صباحا، وبطولة صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر، وهى الحدوتة "هدف نبيل" الحكاية السادسة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب".

وعرض قناة الحياة 5 حودايت حتى الآن عن "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى.



حدوتة هدف نبيل

وعرضت أيضًا حدوتة "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، و"قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح وتأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، و"ماريونيت" بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.