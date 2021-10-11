شكرا لقرائتكم خبر عن رهف ابنة الموزع أحمد عادل تطرح أولى أغنياتها باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة رهف ابنة الموزع الموسيقى أحمد عادل، أولى أغانيها بطريقة الفيديو كليب باللغة الإنجليزية، وصورت الأغنية فى لبنان، وتم طرحها على المنصات الإلكترونية.

وقال الموزع الموسيقى أحمد عادل إنه مؤمن بموهبة ابنته فى الغناء، ورغم ذلك تركها تشق طريقها وقامت بتأسيس فرقة موسيقية تتكون من أصدقائها المقربين، وشاركت فى أكثر من حفل غنائى.

وأضاف عادل أنها تقوم حاليًا بتجهيز أغنية جديدة، ولكن باللغة العربية، وسيقوم هو بتوزيعها موسيقيًا فى أول تعاون بينهما.



رهف احمد عادل رهف احمد عادل



رهف رهف

يذكر أن الموزع الموسيقى أحمد عادل يعيش إنتعاشة فنية، حيث قدم خلال الفترة الأخيرة العديد من الأغانى لكبار نجوم الوطن العربى، وتعاون الموزع أحمد عادل مؤخرًا مع النجم عمرو دياب فى ألبومه الأخير بأغنيتن هما "فاكر يا حب" و"الجو جميل"، كما تعاون مع الكينج محمد منير في الأغنية الوطنية التي طرحت بمناسبة عيد الشرطة، والتى تحمل عنوان "أبطال رجالة"، ومؤخرا تعاون أيضا مع نجم الجيل تامر حسنى في تتر برنامج مصطفى حسنى الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى على قناة ON، كما تعاون أيضا مع كل من خالد سليم والفنانة روبى فى أغانى جديدة قدمها الاثنان منذ فترة قليلة.