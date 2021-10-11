شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عمرو دياب: "الهرم الرابع.. الهضبة فخامة الاسم تكفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، الـ60، حيث يحتفل بعيد ميلاده الذى يتزامن مع اليوم 11 أكتوبر من عام 1961، وفى هذا الصدد، نشر الفنان أكرم حسنى صورة له مع الهضبة، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا هضبة".



اكرم حسني

فيما هنأه الموزع نادر حمدى، بتدوينة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيها: "كل سنة وأنت دايمًا ناجح ومكسر الدنيا كالعادة"، وبالمثل نشر الفنان ساموزين صورة تجمعه بعمرو دياب، مصحوبة بتعليق: "إنه ليس شخصًا عاديًا من التاريخ على هذا الكوكب.. عيد ميلاد سعيد.. نجمنا الأسطورة.. الهرم الرابع - الهضبة فخامة الاسم تكفي ربنا يبارك فيك".



ساموزين



نادر حمدي

أما الملحن عزيز الشافعي، وجه رسالة للنجم عمرو دياب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب تعليقًا علي صورة تجمعهما: "بفارق كبير جدا.. يغرد عمرو دياب وحيدا في منطقتنا العربية منذ فتره طويلة وسيظل كذلك لفترة أطول، تاريخ وحاضر مشرف لرمز من رموز الفن المصري على مدار التاريخ.. عملاق بالقيمة الفنية والعطاء المتواصل والأرقام والجوائز وحجم الشعبية وحجم الانتشار وبكل المقاييس والمعايير الفنية والجماهيرية".

وتابع: "نجاح لم يشهده الفن المصري منذ رحيل العندليب وأم كلثوم.. الهضبة يتصدر المشهد الموسيقى الأن ويقود معركة حقيقية للدفاع عن الذوق العام والأغنية المصرية كما عرفناها مع زملائه وتلاميذه من المطربين الحقيقيين الذين نعتمد عليهم للحفاظ على التاريخ الكبير للأغنية المصرية.. نفخر بالهضبة كمصريين وعرب ونهنئه بذكرى عيد ميلاده.. كل سنة وأنت طيب يا عمرو".