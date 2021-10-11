شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو ينفى شائعات انفصاله عن كاميلا كابيلو بوجبة عشاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الثنائى ليوناردو دى كابريو وصديقته كاميلا كابيلو للظهور معًا للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الانشغال بأعمالهما، وعدم ظهورهما سويًا، ما أثار تكهنات من قبل البعض حول انفصالهما بسبب عدم الظهور سويًا من جديد، إلا أن تقرير ديلى ميل الجديد نفى شائعات الانفصال بعدما تواجدا سويًا أثناء خروجهما من أحد المطاعم الذى كانا يتناولا بها العشاء في سانتا مونيكا.



كاميلا كابيلو 1

وأضاف تقرير ديلى ميل أن ليوناردو دى كابريو كان في وقت سابق قريب للغاية من إعلان الارتباط رسميًا بصديقته عارضة الأزياء الصغيرة إلا أنه انشغل بتصوير أكثر من عمل فنى حال دون ذلك.



ليوناردو وكلبه اثناء الخروج من المطعم

من ناحية أخرى سبق واستعان النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو، بتصريحات فتاة ناشطة في مجال المناخ، أثناء حديثها في قمة Youth4Climate، لتوجيه الانتقادات لقادة العالم لعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهدات التمويل وتقديم الكثير لإنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية.

ونشر دي كابريو المهتم بقضايا الطبيعة والمناخ، مقطع الفيديوعبرحسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليستعين بحديث الفتاة الذي وجهته لقادة العالم، والتي قالت فيه " هذا كل ما نسمعه من قادتنا، الكلمات، بالطبع نحن بحاجة إلى حوار بناء، لكن لديهم الآن 30 عامًا من عدم الانصات، وإلى أين قادنا هذا؟ ".

وأضافت تونبيرج: "إنهم يدعون الشباب المختار للتظاهر بأنهم يستمعون إلينا، لكنهم ليسوا كذلك، من الواضح أنهم لا يستمعون إلينا، انظروا إلى الأرقام، لا تزال الانبعاثات في ارتفاع، العلم لا يكذب".

وعلى جانب آخر، كشفت شبكة نيتفلكس عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلمها الكوميدى Don't Look Up، الذى سيقوم ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجنيفر لورانس، وغيرهم، وسيطرح في 24 ديسمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.