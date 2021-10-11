شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يكشف تطورات حالته الصحية لـ"الخليج 365": مفيش حاجة خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد الصاوى عن تطورات حالته الصحية بعدما أقلق جمهوره إلى حد كبير أمس بسبب الصورة التي انتشرت له على كرسى متحرك، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه بصحة جيدة تمامًا، ولا يوجد ما يدعو للقلق نهائيًا على صحته.

وعلق قائلاً: "أنا بشكر كل الناس اللى حرصت على الاطمئنان عليا بمجرد رؤية الصورة ليلة أمس، وبعتذر ليهم لأنى تسببت في حالة القلق دى بدون قصد بنشر الصورة وأنا على الكرسى المتحرك".

وأضاف الصاوى: "أنا بخير تماماً، وحالتى الصحية مفيهاش أى حاجة خطيرة تدعو للقلق، هم 4 أيام بالكتير وهرجع زى الأول وأحسن، انا بس أستعجلت في نشر الصورة ممكن، وأنا على الكرسى ما تسبب في حالة القلق دى عليا".



صورة الفنان خالد الصاوى التى اقلقت جمهوره

وكان النجم خالد الصاوى أثار قلق جمهوره ومحبيه بعد نشره لصورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وظهر خلالها جالسًا على كرسى متحرك وسيطرت عليه علامات التعب وعلق على الصورة قائلاً: "ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة إللي في الضعف"، وذلك لإصابته بالتهاب في الساق".

ويشارك الفنان خالد الصاوى، خلال الفترة المقبلة بفيلم "القاهرة مكة" للنجمة منى زكي، والذى يواصل فريق العمل تصوير بعض المشاهد الخارجية خلال هذه الفترة ضمن أحداثه، حسب خطة المخرج هانى خليفة.

خالد الصاوى