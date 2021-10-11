فنانة مصرية شهيرة : ” بكره أفعال محمد رمضان ولو أداني ملايين مستحيل أشتغل معاه “

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - حلت الفنانة ” حنان شوقي ” ضيفة مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” ببرنامجها نص الكلام والمذاع على قناة النهار .

وخلال اللقاء شنت حنان شوقي هجوما على الفنان ” محمد رمضان ” واصفة إياه بأنه إنسان غير صادق ولا تحب أن تتابع أعماله وأنه يعتمد في أدائه التمثيلي على تقليد الفنان الراحل ” أحمد زكي ” .

وبسؤالها عن ” نمبر وان ” الدراما التلفزيونية المصرية في الوقت الحالي وتخييرها بين كلا من محمد رمضان وكريم عبد العزيز قالت : ” كريم عبد العزيز في رمضان حسيت إن نور الشريف مماتش ولا أحمد زكي .. حسيت إنه بيشيل الوسط الفني على إيديه ” .

وتابعت حول رأيها بمحمد رمضان : ” مبعرفش أتفرج على حد مش صادق مع إن عنده كاريزما بس هو اللي بيبوظ نفسه لإنه طول الوقت بيمثل أحمد زكي حتى بلعان الريق ” .

وأعربت حنان شوقي عن إستيائها من أزمة محمد رمضان مع الطيار الراحل ” أشرف أبو اليسر ” وما تعرض له الأخير وعلقت على ذلك قائلة : ” مبحبش البني آدم اللي يجور على بني آدم وياخد بونت على السوشيال ميديا ويضيع حياة بني آدم ويضيع كيان واحد كول الوقت عايش فيه ومسبش لإبنه ذكرى ” .

وأكدت الفنانة حنان شوقي على رفضها مشاركة محمد رمضان في أي عمل فني والعمل معه حتى وإن عرض عليها ملايين الجنيهات .

وأضافت : ” هو اللي عمل كده في نفسه على فكرة هو صعبان عليا .. المادة لما بتزيد أوي غرور النفس بتلعب مع البني آدم فبتبهدل صاحبها .. ينزل يشوف الناس بتقول عليه إيه يقعد بس مع إبن الطيار .. أنا في حياتي مبكرهش حد وبحب محمد رمضان البني آدم لكن بكره أفعال محمد رمضان ” .