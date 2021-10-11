بالصورة .. علامات البهاق تظهر على جسد سهير رمزي لأول مرة والأخيرة تكشف حقيقة الأمر

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - نشر الحساب الرسمي لبرنامج ” عرب وود ” على موقع إنستجرام صورة للفنانة ” سهير رمزي ” في أحدث ظهور لها والتي شكلت مفاجئة للجمهور .

حيث ظهرت علامات البهاق للمرة الأولى على جسد سهير رمزي على رقبتها ويديها والتي لم تكشف من قبل عن إصابتها بهذا المرض .

وكتب حساب عرب وود في تعليقه على الصورة : ” سهير رمزي تظهر لأول مرة بعلامات البهاق في جسدها مع خبيرة البواريك إيمان يسري لاختيار باروكة جديدة ” .

وخرجت الفنانة سهير رمزي بتصريحات لها لموقع مصراوي للتعليق على أخبار إصابتها بمرض البهاق مشيرة إلى أنها تفاجئت بتداول هذه الصورة مرفقة بهذا الخبر نافية إصابتها بالبهاق .

فقالت : ” أثناء تواجدي بالساحل الشمالي قمت بوضع كريمات وللأسف كانت غير صالحة مما تسبب في تحسس جلدي واعتقاد البعض أنني أصبت بالبهاق ” .