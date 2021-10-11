كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - نشر الحساب الرسمي لبرنامج ” عرب وود ” على موقع إنستجرام صورة للفنانة ” سهير رمزي ” في أحدث ظهور لها والتي شكلت مفاجئة للجمهور .
حيث ظهرت علامات البهاق للمرة الأولى على جسد سهير رمزي على رقبتها ويديها والتي لم تكشف من قبل عن إصابتها بهذا المرض .
وكتب حساب عرب وود في تعليقه على الصورة : ” سهير رمزي تظهر لأول مرة بعلامات البهاق في جسدها مع خبيرة البواريك إيمان يسري لاختيار باروكة جديدة ” .
وخرجت الفنانة سهير رمزي بتصريحات لها لموقع مصراوي للتعليق على أخبار إصابتها بمرض البهاق مشيرة إلى أنها تفاجئت بتداول هذه الصورة مرفقة بهذا الخبر نافية إصابتها بالبهاق .
فقالت : ” أثناء تواجدي بالساحل الشمالي قمت بوضع كريمات وللأسف كانت غير صالحة مما تسبب في تحسس جلدي واعتقاد البعض أنني أصبت بالبهاق ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. علامات البهاق تظهر على جسد سهير رمزي لأول مرة والأخيرة تكشف حقيقة الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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