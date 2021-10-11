أحلام تُبهر الجمهور بإطلالة ملكية.. تطريز إماراتي ذو طابع أندلسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة الإماراتية أحلام، صورًا جديدة لها من مشاركتها في إحياء حفل افتتاح “إكسبو 2020 دبي”، بالقرب من المقصورة الملكية في ساحة الوصل.

وظهرت أحلام في الصور بإطلالة ملكية ساحرة، وأطلت بفستان باللون الكحلي ذو طابع أندلسي، مستوحى من التطريز الإماراتي الخليجي العربي ومرصع بالمرايا وخيوط الذهب المعتق من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام فى مكياجها على اللون الزهري الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم يتناسب مع إطلالتها. واختارت أحلام أن تترك شعرها منسدلًا على كتفيها لتتناسب تسريحتها مع إطلالتها الرائعة، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة باللونين الذهبي والكحلي.

وعبّرت أحلام من خلال تعليقها على الصور عن سعادتها بالمشاركة في إحياء حفل افتتاح “إكسبو 2020 دبي”، وقالت: “ماحدث في هذه الليله في اكسبو دبي شي عظيم فخر للعالم بأسره”.

وأضافت: “استوحيت فستاني من التطريز الاماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقه كما اضفت عليه انا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الاندلسي ليليق بي كفنانه اماراتيه امثل دولتي الامارات في هذا الحدث العظيم التاريخي وامثل الوطن العربي واحببت ان القى تحيه اماراتيه عربيه على كل العالم بأسره بثلاث لغات العربية الانجليزية الفرنسي، اتمنى اني كنت على قدر المسؤوليه فشكراً إكسبو2020”.

كما أشارت أحلام إلى أن أغنية ”في دبي أهلاً وسهلاً.. من هنا المستقبل أفضل” التي قدّمتها خلال حفل الافتتاح بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، أصبحت متوفرة على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، قائلةً: “استمعوا للعمل الرائع الان على قناتي ع اليوتيوب فخوره بدولتي الامارات واني كنت جزء من الحدث التاريخي العظيم”.

صور أحلام حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

الجدير ذكره أنه تمّ نقل حفل افتتاح “إكسبو 2020 دبي” تزامناً مع انطلاق فعالياته في الإمارات عبر الشاشات الضخمة الموجودة في ساحة “تايمز سكوير” بنيويورك.

ويدعو إكسبو 2020 دبي الزوار لاستكشاف ابتكارات من شأنها أن تغير الواقع وتحدث تأثيرا إيجابيًا هادفًا في حياة الناس.

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 مارس 2022.