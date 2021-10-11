رانيا يوسف تكشف عن وصيتها بعد وفاتها.. وهذا ما قالته عن الزواج مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف في تصريحات صحافية، أنها لا تفكر في الزواج مجدداً وتهتم فقط بتربية أبنائها، مضيفة: “موضوع الزواج انتهى بالنسبالي”.

وأعلنت يوسف عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، مشيرة إلى أنها كتبت هذا في وصيتها، ومؤكدةً أنها اتخذت هذا القرار قبل سنوات، وأعلنته في أحد البرامج التلفزيونية.

من ناحية أخرى، تواصل رانيا يوسف تصوير باقي مشاهدها في مسلسلها الجديد “المماليك”، كما انتهت من تصوير دورها في الموسم الرابع من مسلسل “الآنسة فرح”، وهو من بطولة عدد من الفنانين: منهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين.

وكانت رانيا يوسف قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ملوك الجدعنة”، من بطولة: عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، والراحلة دلال عبد العزيز، كما عُرض لها الموسم الثاني من مسلسل “الحرامي” من توقيع المخرج أحمد الجندي، وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح.