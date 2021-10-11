الظهور الأول لكريم فهمي بعد تعافيه من جلطتين في الرئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان كريم فهمي، حلوله ضيفا على برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ليكون ذلك أول ظهور إعلامي له بعد تعافيه من أزمته الصحية.

ونشر كريم صورة له برفقة كرارة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، وعلق عليها: “استنونا في سهرانين قريبا”.

وكان كريم فهمي، قد تعرض مؤخرًا لأزمة صحية بعد إصابته بجلطتين في الرئة تطلبت دخوله العناية المركزة، ليخرج بعدها من المستشفى ويستكمل علاجه في المنزل.

كتب كريم عبر حسابه على “إنستغرام”: “الحمدلله على كل شيء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله”.

أضاف: “متشكر جداً جداً جداً لكل الناس اللي سألت واهتمت ولكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش”.

واختتم كريم فهمي: “آسف جدا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد”.