فيديو| أول ظهور لنضال الشافعي بعد أزمة مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهر الفنان نضال الشافعي في لايف مباشر، لكي يطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

ونشر نضال الشافعي مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "لحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجالي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس".

وأضاف الشافعي: "ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكري ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما مررت به كان امتحان واختبار صعب".

وظهر الفنان نضال الشافعي في اللايف وقد خسر الكثير من وزنه، وكان يؤدي التمارين الرياضية في الجيم.

وتعرض الفنان نضال الشافعي، الفترة الماضية، لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وأجرى على إثرها جراحة نتيجة انفجار جزء في القولون.