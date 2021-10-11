ياسمين صبري تحتفل باليوم العالمي للفتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ياسمين صبري باليوم العالمي للفتاة، الموافق اليوم 11 أكتوبر الجاري.

ونشرت "صبري" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "كل عام وأنتي قوية وطموحة وذكية وجميلة وسعيدة".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتستعد ياسمين صبري بحوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وتعقد جلسات عمل منذ مايو الماضي