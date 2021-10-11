محمد راضي.. وصفته القوات المسلحة بـ"المحارب" وسبب منع فيلمه "حائط البطولات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الرابعة على وفاة المخرج والمنتج محمد راضي، إذ أنه رحل عن عالمنا في 11 أكتوبر 2017.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل محمد راضي:

ولد في مثل هذا اليوم عام 1939، بمحافظة الغربية، وتخرج في كلية الحقوق عام 1962، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما.

- أخرج العديد من الأعمال المسرحية على مسرح الجامعة، وقدم العديد من الأفلام التسجيلية للتليفزيون، وعددًا كبيرًا أيضًا من الأفلام الروائية، أبرزها "الفراشة والمقيدون للخلف".

- كان أول من أخرج فيلمًا موسيقيًا استعراضيًا "بدون جملة أو حوار"، من خلال فيلم "الفراشة".

- قدم العديد من الأفلام، أبرزها: "الحاجز" عام 1969 و"الأبرياء" عام 1971 و"أنا وابنتي والحب" عام 1972.

- شارك في توثيق لحظات حرب أكتوبر المجيدة، فقدم عددًا من الأفلام أهمها: "أبناء الصمت عام 1974 والعمر لحظة عام 1978، إضافة إلى "وراء الشمس" الذي يدور حول المعتقلات السياسية، وأخيرًا فيلمه "حائط البطولات" الذي انتهى من إخراجه عام 1999 وظل في الأدراج ﻷكثر من 15 عامًا.

- أنتج عدة من الأفلام، أبرزها "أغنية على الممر"، "موعد مع القدر"، "فتاة من إسرائيل"، "حبك نار".

- تزوج من سيدة الأعمال منى أبوالخير، وله منها 4 أبناء، يعملون بالمجال الفني.

- شقيقه الفنان الشهير السيد راضي الذي توفي عام 2009.

تعاون مع الزعيم عادل إمام في تجربة فيلم رُعب مصري من خلال فيلم "الإنس والجن".

- حصل راضي، على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لمشواره الفني منها: "تكريم وزارة الثقافة، وتكريم المهرجان القومي من الدورة الـ11 في عام 2005.

- أصدرت وزارة الثقافة كتابًا عنه بعنوان "محمد راضي فارس من زمن الصمت"، تقديرًا لمشواره الفني في الإخراج والإنتاج.

- آخر أعماله هو المسلسل التليفزيوني الكومي عام 2001، إلا أنه توفى في 11 أكتوبر عام 2017.

- نعته القوات المسلحة في بيان صحفي، واصفة إياه بالفنان المحارب، الذي أبت روحه إلا أن تلحق برفاقه المقاتلين في نفس الشهر المجيد، شهادة له بصدق النية واستجابة لدعواته عندما سجل أروع إبداعات "المقاتل والفنان من على خط النار في أكتوبر"

- منع فيلم "حائط البطولات"، من العرض لأكثر من 15 عامًا دون أسباب معلنة حتى تم الإفراج عنه وعُرض في 2014، وكشف راضي عن أسباب منع عرض الفيلم، موضحاً أن التليفزيون المصري استدعاه لإخراج هذا الفيلم بموافقة القوات المسلحة والدفاع الجوي، بعد مراجعته وكتابة السيناريو تحت إشراف السيد محمد علي فهمي، قائد الدفاع الجوي، وجميع القيادات التي شاركت في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، إضافة إلى التحقق من كافة المواقع والأحداث وكل ما تم داخل الفيلم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "رانيا والناس"، المذاع على فضائية "LTC"، أن الفيلم يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم فاروق الفيشاوي ومصطفي شعبان وحنان ترك، وعايدة عبدالعزيز، ومحمود ياسين، وخالد النبوي.

وأضاف: "عندما بدأنا عملية التصوير فوجئنا بوقف كافة الدعم لفريق العمل من الدولة في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك"، قائلاً: "الضربة الجوية لحرب أكتوبر كانت بداية الفيلم".