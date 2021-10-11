محمد شرف الدين ينتهي من تصوير دوره في "أجازة مفتوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى الفنان الشاب محمد شرف الدين وفريق عمل مسلسل “أجازة مفتوحة” من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل بقيادة المخرج عبدالرحمن حماقي، بالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة أون.

ويعمل محمد شرف الدين، خلال المسلسل موظف بنك من المتورطين في أزمة لقاء الخميسي، ويتفرغ المخرج محمد حماقي حاليًا للمباشرة على مونتاج الحلقات الأخيرة للعمل، لتصبح جاهزة للعرض خلال الفترة المقبلة بتسلسل الأحداث التي تذاع حاليًا على شاشة قناة أون.

أحداث مسلسل إجازة مفتوحة من نوعية الأعمال ذات الـ40 حلقة، وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسى.

يعرض المسلسل عبر مجموعة قنوات “ON” الفضائية، يوميًا من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، فيما جاء ميعاد الإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة مساء.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب شريف منير، ولقاء الخميسي، كل من الفنانة سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي

، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.