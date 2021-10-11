حنان شوقي تريند جوجل بعد تصريحاتها عن محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة حنان شوقي تريند مؤشر البحث في جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة عن الفنان محمد رمضان.

وقالت الفنانة حنان شوقي إنها تكره أفعال الفنان محمد رمضان، مؤكدة أنها لا تحب أن تتابع أعماله، ومن المستحيل أن تشاركه في عمل فني.

وأضافت حنان شوقي خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها المذاع عبر قناة النهار، في فقرة اختيار بين نجمين، بعد تخييرها بين محمد رمضان وكريم عبد العزيز : كريم عبد العزيز طبعًا، في رمضان شعرت أن نور الشريف وأحمد زكي لم يموتوا.. شعرت أنه شال الوسط الفني على إيده وأن الوسط الفني تقيل".

وتابعت:" لا أتابع محمد رمضان ولا أحب أتابعه، لا أستطيع أن أتابع شخصًا غير صادق، مع أنه لديه كارزما، لأنه طول الوقت بيمثل مثل أحمد زكي حتى بلعان الريق".

وأكملت:" لا أحب البني آدم الذي يجور على حق شخص ويأخذ بند على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم ويضيع كيان شخص طول الوقت عايش فيه".