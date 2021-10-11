"الجونة السينمائي" يدشن حملة بالتعاون مع "الصحة" لمنح ضيوفه لقاح فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دشنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بالتعاون مع وزارة الصحة، أمس الأحد، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان صحفي، صادر عن المهرجان، أكد القائمون عليه أن الحملة تستأنف نشاطها، بداية من 14 أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

جدير بالذكر أن القائمين على مهرجان الجونة السينمائي يواصلون الاستعداد لدورته الخامسة المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري، على شاطئ البحر الأحمر.

ويتم في الساعات القليلة التي تسبق افتتاح المهرجان، تجهيز الأماكن التي ستشهد إقامة الندوات والمناقشات المختلفة التي تتطرق لموضوعات سينمائية مهمة، إلى جانب تلك المخصصة لبرنامج تكريم نجوم وصناع الفن.

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة تشهد حصول الفنان أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي، وكان المهرجان سبق وكرم في دوراته الأربعة الماضية، من المصريين: "الزعيم" عادل إمام، مهندس الديكور أنسي أبوسيف، المخرج داوود عبدالسيد، الفنان خالد الصاوي، الفنان محمد هنيدي.