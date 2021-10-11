ناردين فرج تقدم حفل افتتاح "الجونة السينمائي 5" وجاسمين طه في الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر.

كما أعلن المهرجان عن اختيار المذيعة جاسمين طه زكي لتقديم حفل الختام.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح المقرر إقامته مساء الخميس 14 أكتوبر سيشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن ممن عاصروا مشواره، وشهدوا القفزة التي صنعها في عالم صناعة أفلام الأكشن.

جائزة الإنجاز الإبداعي حصل عليها على مدار سنوات المهرجان الأربعة "الزعيم" عادل إمام، المخرج داوود عبدالسيد، الفنان محمد هنيدي، والفنان خالد الصاوي.