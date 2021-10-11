ماغي بو غصن تفتح باب النقاش حول الصحة النفسية مع متابعيها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قامت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن ببادرة جيدة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع للتواصل الاجتماعي إذ فتحت باب النقاش حول من يشعر انه بحاجة للكلام عما يزعجه ومن ذهب لرؤية طبيب نفسي وهل استفاد، فلقيت عدداً كبيراً من محبيها يعبرون عن مكنونات أنفسهم ولم تبخل ماغي عليهم بالرد ومحاولة الإجابة عن أسئلتهم وحتى نصحهم.

وبدأت ماغي بفتح باب النقاش فكتبت: “لكل اللي عندو وقت.. وحابب نحكي..اذا قادرين تحكوا.. شو أكتر موضوع أو فكرة مسيطرة على حياتكن وعاملتلكن قلق آخر فترة؟ زرتوا بحياتكن طبيب نفسي؟ واستفدتوا أو لأ؟ خبروني.. الحكي أحياناً كتير جزء من الراحة والعلاج وخطوة أولى لنتقدم”.