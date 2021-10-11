نادين الراسي ترشح نادين نسيب نجيم لتجسيد دورها في قصة حياتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد أن كانت الممثلة اللبنانية نادين الراسي قد رشحت مؤخراً الممثلة نادين نسيب نجيم في إحدى إطلالتها الإذاعية، لتجسيد دورها في قصة حياتها، والتي ستحولها إلى مسلسل، مؤكدة أنها ستكشف عن الامور التي قد يتعلم منها الآخرون، وأنها لن تقبل بعرضها إلا بعد وفاتها، ردت نجيم عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت قائلة: “انتي زميلة ورفيقة وكنت حدك وكنت حدي بلا ما حدا فينا يعرف قصة حياتك، لازم انتي تصوريها وقريباً جداً لانه ما حدا رح يوصل احساسك قدك، واذا بيوم من الايام قررتي اكيد انا موجودي هون تإدعمك”.