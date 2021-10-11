كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - احتفلت ” كنزي عمرو دياب ” بعيد ميلاد والدها الفنان ” عمرو دياب ” الذي يوافق اليوم 11 أكتوبر عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
فنشرت كنزي عمرو دياب مجموعة من الصور من خلال خاصية الاستوري من مراحل عمرية مختلفة تجمعها بوالدها ومنها صورا من طفولتها .
وكتبت في تعليقها على إحدى الصور في معايدتها لعمرو دياب قائلة : ” عيد ميلاد سعيد بابي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور من طفولتها .. كنزي عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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