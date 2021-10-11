بصور من طفولتها .. كنزي عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - احتفلت ” كنزي عمرو دياب ” بعيد ميلاد والدها الفنان ” عمرو دياب ” الذي يوافق اليوم 11 أكتوبر عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فنشرت كنزي عمرو دياب مجموعة من الصور من خلال خاصية الاستوري من مراحل عمرية مختلفة تجمعها بوالدها ومنها صورا من طفولتها .

وكتبت في تعليقها على إحدى الصور في معايدتها لعمرو دياب قائلة : ” عيد ميلاد سعيد بابي ” .