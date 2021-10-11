حملة تواقيع لحذف مشاهد من فيلم “هالوين”.. ما علاقة رجال الإطفاء؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قام أميركيون بإنشاء عريضة إلكترونية تطالب بجمع تواقيع لحذف مشاهد من فيلم الرعب الشهير “هالوين” بنسخته الجديدة، والتي سيبدأ عرضها بعد أيام في صالات السينما.

ويعود سبب العريضة الاحتجاجية إلى ظهور القاتل المتسلسل في الفيلم “مايكل مايرز” في مشاهد عنيفة ضد رجال الإطفاء، حيث يقوم بقتل أحدهم بالمنشار الإلكتروني الذي يستعملونه، وهم يقومون بمهمة إطفاء أحد البيوت. وحملت العريضة شعار: “أوقفوا ذبح رجال الإطفاء”.

وكانت اللقطات قد ظهرت خلال الإعلان الترويجي للفيلم الذي حمل عنوان “الهالوين يقتل”، في يونيو/ حزيران الماضي.

ويعتبر معارضو المشهد أنه يتعارض مع تضحيات رجال الإطفاء في الولايات المتحدة، كما أن هؤلاء يتعرضون في الحقيقة لجرائم مشابهة، حيث يتم الإبلاغ عن نشوب حريق ما قبل أن يتوجهوا إليه ليواجهوا قاتلًا تحت دواعي نفسية وغيرها.

ويأتي المشهد المثير للجدل كمكمل لنهاية النسخة التي ظهرت عام 2018، حيث تقوم الممثلة جايمي لي كورتيس التي تلعب دور الشخصية “لوري سترود” بإشعال المنزل حيث تحاصر أخاها القاتل أسفله، على أمل التخلص منه بالنيران التي تتصاعد من بيتهما.

لكن العريضة لاقت معارضة من محبي الفيلم الذي سيكون في صالات العرض يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. وسأل ناشطون أميركيون عن جدوى استثناء رجال الإطفاء من مشاهد العنف في الأفلام المماثلة دون غيرهم من المجتمع.

وكتب المعترضون على العريضة: “نود أن يتوقف ذلك، لأن كل شخص يُقتل في أفلام الرعب لديه مهنة أيضًا”.

ويشرف على إخراج النسخة الجديدة من سلسلة أفلام “هالوين” ديفيد غوردون غرين الذي تمكن بنسخة عام 2018 من تحقيق أعلى إيرادات لسلسلة أفلام، حين تخطت حاجز الـ250 مليون دولار.

https://www.change.org/p/remove-the-slaughtering-of-firefighters-from-halloween-kills-movie?recruiter=71380786&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=b7154322-c342-41ac-96d2-cb06bedd8dc8