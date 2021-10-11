نادر الأتات يتصدر بفيديو عفوي.. “من يومتا” إلى الواجهة مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع النجم اللبناني نادر الأتات أن يتصدّر المواضيع الأكثر حديثًا على مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد نشر فيديو يؤدي فيه أغنيته الشهيرة “من يومتا” على طريقة الغناء المباشر مع مشاركة وعزف الموزع الموسيقي عمر صباغ.

وأدّى نادر الأغنية بأسلوب عفوي في أجواء من الفن والمرح، حيث ظهر منسجمًا مع عزف عمر صباغ في الاستوديو، وعلّق قائلاً: “ومن يومتا… حلو الجو؟”.

وحقق الفيديو الذي نشره نادر الأتات على إنستغرام بأسلوب مقاطع الـ”ريلز”، أكثر من 100 ألف مشاهدة، كما حصد عددًا من كبيرًا من التعليقات التي أثنت على جمال الأغنية وإحساسه المميز فيها.

أغنية “من يومتا” هي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، وكان نادر الأتات قد أصدرها في شهر ديسمبر الماضي، بفيديو وفكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح.

وتحصد أغنية “من يومتا” نجاحًا لافتًا منذ صدورها، إذ يرددها الجمهور في حفلات نادر الأتات عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركوه بحفلاته كافّة.

على صعيد آخر، يستعد نادر الأتات قريبًا لتصوير أغنية جديدة باللهجة اللبنانية من كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ وإخراج عادل سرحان، وستكون الأغنية باكورة إنتاج التعاون الفني بينه وبين شركة ”لايف ستايلز ستوديوز”.