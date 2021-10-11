“توب شيف” يعود من السعودية بموسم خامس.. تحديات مليئة بالحماسة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المملكة العربية السعودية ومناطقها المتنوعة، تنطلق المنافسات والتحديات الحاسمة بين 16 مشتركاً من مختلف الدول العربية في الموسم الخامس من برنامج الطهو العالمي “Top Chef” بصيغتة العربية على MBC1 و”MBC العراق”. تطلّ لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من الشيف العالمي بوبي شين والشيف السعودية منى موصلي والشيف اللبناني مارون شديد لتقييم المشتركين إثر خوضهم لاختبارات دقيقة تظهر مهاراتهم وبراعتهم في إعداد أشهى الأطباق والمأكولات المحلية والعالمية، فيما تستضيف الحلقات عدداً من الحكام الحائزين على نجوم ميشلان لتقييم التحديات التي تقام في مختلف مناطق المملكة وتعكس التراث الحضاري والمخزون التاريخي والثقافي للسعودية.

منى موصلي

توضح الشيف منى موصلي التي تتولى في الوقت نفسه تقديم الحلقات أن “أفضل ما يحمله الموسم الخامس يكمن في كونه يتيح للمشاهدين رؤية جمال السعودية والتعرّف إلى روعة المملكة من صحرائها وجبالها إلى سهولها ووديانها وخيرات محاصيلها، إذ تتنوع أفكار التحديات في تلك الأماكن”. وتردف بالقول: “شعب السعودية مضياف وكريم، وتحتل المأكولات جزءاً مهماً من ثقافتنا”، لافتة إلى “أننا سنسلّط الضوء في كل حلقة على أماكن متنوعة من هذة الثقافة الغنية أو على منتج معين تشتهر به إحدى مناطقنا، إضافة إلى تاريخ الأطباق التراثية فيها والتي تشتهر على المستوى العربي والعالمي”. وتضيف قائلة: “يعمل على البرنامج فريق عمل مبدع وخلاق وشغوف يبذل الجهد من قلبه بكل حب، وقد حرص على اختيار المناطق الخلابة للتصوير فيها”. وتختم موصلي “أداء الطهاة كان يبهرني في كل مرة، ويلفتني شغفهم وإصرارهم، ومن جهتنا كلجنة تحكيم، حرصنا على إظهار محتوى متنوع ومتجدد قدّمناه مع المشتركين بكل حب”.

بوبي شين

يشير الشيف العالمي بوبي شين إلى أن “هناك جانب من المملكة لم يره الناس بعد، ولقد استمتعنا بضيافة هذا البلد الكريم وسعينا للتعريف ببعض جوانبه الثقافية والحضارية على نحوٍ مشوّق”، لافتاً إلى أن “التحديات تزداد قوة موسماً بعد آخر”. ويضيف: “قمنا بالتصوير خلال فترة انتشار كورونا، وأظن أن التغييرات التي أجريناها بسبب الواقع الصحي كانت نوعيةً ومتميزة إذ اكتشفنا روح بلد شاب ديناميكي يتبدل بسرعة قياسية”. وعن الحرص على تقديم تحديات جديدة، يقول شين “فريق الإنتاج والإعداد مبدع للغاية، حتى أن نسخة الشرق الأوسط من البرنامج هي واحدة من أفضل النسخ في العالم، وقد جعلت الشركة المنتجة NBC UNIVERSAL فخورة بالقيمة الإنتاجية العالية التي نقدمها”. ويختم شين: “ستكون حلقات “حرب المطاعم” من أبرز التحديات المرتقبة عند المشاهدين، إذ ستلهم تلك التحديات كل من لديه حلم لإدارة مطعم خاص به.. لقد أذهلتني بعض الأطباق وجعلتني أحيّي مهارات المشتركين وإبداعاتهم”.

مارون شديد

يشيد الشيف مارون شديد بتفاصيل الموسم الخامس ويصفها بأنها “ملأى بالأفكار الجديدة لجهة المحتوى المقدّم والمواقع المبهرة المختارة للتصوير”، ويضيف: “سيتسنى للجمهور رؤية الصورة الجديدة المبهرة للمملكة العربية السعودية”. وفيما أثنى مارون على “عناصر القوة في البرنامج لجهة الإعداد والإنتاج والإخراج”، وعد المشاهدين بمفاجآت كثيرة خلال الحلقات. وختم مارون: “هناك مستوى عالٍ ومميز من المواهب في هذا الموسم وهي متقاربة جداً في الأداء لدرجة جعلت من استبعاد أحدهم أمراً بالغ الصعوبة علينا كلجنة تحكيم، ولكننا بذلنا قصارى جهدنا لاختيار الأفضل من بين الأفضل، فانتظروا موسماً نارياً من السعودية.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على MBC1، اعتباراً من 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021، كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على “MBC العراق”، اعتباراً من 13 تشرين الأول/أكتوبر2021 ، كل أربعاء في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00ليلاً بتوقيت العراق.