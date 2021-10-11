شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد محتفلا بعيد ميلاد نجله: كل سنة وأنت طيب يا أجمد باشمهندس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان إدوارد بعيد ميلاد نجله مارك وسط عائلته، وشاركهم الاحتفال الفنانة اللبنانية رزان مغربى، ونشر إدوارد على صفحته الخاصة صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا أجمد باشمهندس فى مصر"، ومن المعروف والمعروف أن نجله يعزف جيتار معه بفريق جيبسى.

مارك ادورد ورزان



مارك وادورد مارك وادورد





كان الفنان إدوارد قد بدأ خلال الأيام القليلة الماضية، تصوير حدوتة "خيال حلمى" داخل أحد أستوديوهات شبرامنت، ويشارك فى بطولة العمل فى نانسى صلاح ومحمد عبد الجواد ومحمد مهران، وإخراج تامر حمزة.



مارك ووالدته ورزان مارك ووالدته ورزان

وتتكون الحدوتة من 5 حلقات فقط وهى أول بطولة منفردة للفنان إدوارد، ويستمر التصوير لمدة يومين في هذا الديكور، ثم ينتقل التصوير إلى العين السخنة.

وصرح إدوارد لـ"الخليج 365"، بأنه كان متخوفًا من تلك التجربة، لكنه انجذب للعمل بعد قراءة السيناريو وإصرار المخرج تامر حمزة على أنه قيامه بالدور، وأكد أنه لا يعتقد فى مقولة البطولة المنفردة، لأن العمل الفنى لا يُبنى على فرد واحد، لكن على مجموعة أفراد.