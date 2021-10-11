شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله وجنا وكنزى عمرو دياب يحتفلون بعيد ميلاد الهضبة بصور نادرة معه من طفولتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبناء الهضبة عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده الـ60، فهو من مواليد مثل هذا اليوم 11 أكتوبر عام 1961، ونشرت كنزي دياب، صورتين لها مع والدها إحداهما بمرحلة الطفولة والأخرى فى شبابها وهو يقبلها، وعلقت كنزى، على الصور التى نشرتها عبر خاصية "ستوري" فى حسابها بموقع "انستجرام": "أحبك".



كنزي دياب

فيما نشر عبد الله دياب، صورة تجمعه مع والده وشقيقته في الطفولة، عبر ستوري حسابه، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد بابا.. أحبك"، وبالمثل حرصت جانا دياب علي معايدة والدها بمناسبة عيد ميلاده، قائلة :"عيد ميلاد سعيد بابا.. موهوب جدا".



جانا دياب



عبد الله دياب

ويحتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده، اليوم الإثنين 11 أكتوبر، والذى احتفظ بمكانته في قلوب جمهوره، حتى وقتنا هذا من خلال صوته العذب وإحساسه الصادق في كلمات أغانيه، ودائما ينتظره الجمهور بشغف لطرح ألبوماته الجديدة وحفظ الأغانى بكل حماس، لذلك بمناسبة عيد ميلاد الهضبة شاهد صور نادرة لعمرو دياب في مراحل عمرية مختلفة في طفولته وشبابه.

وحقق النجم عمرو دياب النجاح من خلال العديد من الألبومات الغنائية الناجحة منها، البوم ميال، نور العين، عودونى، قمرين، تملى معاك، ليلى نهارى، الليلة دى، بناديك تعالى، الليلة، احلى واحلى، معدى الناس، بالإضافة إلى أغنياته وكليباته المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا

وطرح الهضبة عمرو دياب برومو أحدث أغنياته "أنت الحظ"، تزامنًا مع عيد ميلاده الـ60، ونشر المؤلف تامر حسين، البرومو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهى من ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.