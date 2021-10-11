شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عبد العزيز مخيون يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صلاح الدين نجل الفنان عبد العزيز مخيون، عن تفاصيل آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": "الحمد لله والدى في تحسن كبير وغادر المستشفى، وحاليًا يتواجد في منزله بالإسكندرية، موضحًا أنه يخضع لبروتوكول العلاج بناء على أمر الطبيب المعالج له، وخلال نهاية الأسبوع يخضع لمسحة للاطمئنان على صحته".

وقال مؤخرًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفنان عبد العزيز مخيون أصيب بفيروس كورونا منذ أيام والحمد لله حالته ليست خطرة، وهو حاليًا يخضع للعلاج داخل إحدى مستشفيات مدينة الإسكندرية".

وقالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح لـ"الخليج 365"، إنها تتواجد حاليًا بالأردن، وعلمت بإصابة الفنان عبد العزيز مخيون بكورونا قبل سفرها ولكن الأعراض خفيفة وكان يعزل نفسه بالمنزل ويتلقى العلاج قبل سفرها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون الفنية كانت من خلال مسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.