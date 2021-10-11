شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز بصحبة ابنه فى ظهور نادر لهما معًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظهور نادر له بصحبة ابنه ظهر النجم توم كروز مع نجله كونور وفقًا لعدد من المواقع الأجنبية التي نشرت فيديو لهما معًا أثناء تواجدهما في سان فرانسيسكو لمشاهدة مباراة تجمع بين فريقى سان فرانسيسكو جاينتس يلعب مع فريق لوس أنجلوس دودجرز.

من ناحية أخرى سبق وكشف موقع "ديلى ميل" قبل أيام عن ابنة توم كروز ونيكول كيدمان خلال تقرير أكد فيه أن الابنة التي تسمى "بيلا"، والتي تعد ابنة للثنائى الشهير من فترة زواجهما الناجحة قبل الانفصال، والذى كان الثنائى فيها يعتبرا من أبرز المشاهير حول العالم، دومًا ما تحرص على الاختفاء بعيدًا عن الأضواء.



توم كروز بصحبة ابنه

وأضاف التقرير أن "بيلا" تميزت بإطلالة هادئة خلال ظهورها النادر، حيث تسعى ابنة اثنين من مشاهير العالم على عيش حياة هادئة بعيدًا عن اهتمام وسائل الإعلام، وذلك منذ أن انفصل والديها فى عام 2001.

وكان النجم العالمى توم كروز انفصل عن حبيبته هايلى أتويل، نجمة فيلم Mission: Impossible 7، حيث نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى، خبر الانفصال، رغم أن الثنائى لم يسبق لهما تأكيد علاقتهما بشكل صريح، ولكن قيل إنهما اقتربا من بعضهما منذ تواجدهما في موقع تصوير الفيلم، فى ديسمبر 2020.



توم كروز وبجواره ابنه

وحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، "يقال إن توم كروز، البالغ من العمر 59 عامًا، لم يعد قادرًا علي التواجد في العلاقة مع البريطانية هايلي أتويل، البالغة من العمر 39 عامًا، خاصة وسط جدوله المزدحم، لافته إلى أنه لم يكن لدى توم قصة حب قوية منذ طلاقه من زوجته السابقة كاتي هولمز، في عام 2012، بينما قيل إن هايلى انفصلت عن حبيبها في عام 2020.