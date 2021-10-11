شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات مهرجان الجونة قبل انطلاق الدورة الخامسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لانطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث يضع صناع المهرجان اللمسات الأخيرة علي تحضيرات الدورة الخامسة التى تنطلق فعالياتها يوم الخميس 14 أكتوبر وتستمر حتى الجمعة 22 من نفس الشهر.



تحضيرات مهرجان الجونة

واستطاع مهرجان الجونة السينمائى فى عامه الخامس أن يستقطب العديد من الأعمال السينمائية المتميزة سواء التى سبق وعرضت فى مهرجانات عالمية، بل وحصلت على جوائز مهمة، أو تلك التجارب الجديدة التى تقدم من قبل صناع سينما مغايرة يتبناها جيل جديد من صناع السينما وعشاقها، إضافة إلى قدرة المهرجان على استقطاب عدد كبير من الأفلام العربية والمصرية، والتى نستعرضها ونرشحها للمشاهدة خاصة لمحبى وعشاق السينما المغايرة والمختلفة فى دورة يكرم فيها النجم أحمد السقا، والفنان الفلسطينى محمد بكرى.



التحضيرات الاخيرة لمهرجان الجونة

تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة العديد من الأعمال المتميزة والتى فازت بجوائز عالمية ومنها الفيلم المصرى "أميرة"، وهو إنتاج مشترك مع الأردن والإمارات والسعودية للمخرج محمد دياب، والذى يتناول قصة أميرة مراهقة مفعمة بالحياة، كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوى لأبيها السجين، يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتكتشف مفاجأة تقلب مجرى الأحداث، وتتسبب فى زعزعة أواصر مجتمعها وظهور الخلافات بين أفراد أسرتها، لذلك تبدأ رحلتها لاكتشاف وإنقاذ ما تبقى من هويتها فى الوقت الذى يتداعى فيه عالمها، وهو الفيلم الذى عرض عالميا للمرة الأولى فى مهرجان فينيسيا 2021، حيث فاز بثلاث جوائز هم لانترينا ماجيكا وإنترفيلم وجائزة إنريكو فوتشينونى.



تحضيرات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة