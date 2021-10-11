شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار ومفيد عاشور بطلا "في انتظار بابا "بعد اعتذار سميحة أيوب وعبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن بطولة مسرحية "في انتظار بابا" للمخرج سمير العصفوري، والتي ستعرض على المسرح القومي قريبًا، ورشح المخرج سمير العصفوري الفنانة انتصار لتقديم دور سميجة أيوب والفنان مفيد عاشور ليقدم دور أشرف عبد الغفور، ويجري حاليًا فريق العمل بروفات مكثفة جدًا من أجل خروج العمل المسرحي إلى النور قريبًا جدًا بعد فترة بروفات كبيرة.



في انتظار بابا

المخرج سمير العصفوري أجرى تعديلات على النص من أجل ملائمة الشخصيات للفنانين مفيد عاشور وانتصار، حيث جعل انتصار داخل العمل المسرحي هي من ستقوم بدور سميحة أيوب وسيذكر اسم سميحة أيوب في المسرحية رغم اعتذارها عن العمل وهذه رؤية إخراجية وإعادة صياغة للعمل الذي يعود به المبدع سمير العصفوري للإخراج علي خشبة المسرح القومي.

"في انتظار بابا" من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري وإخراج سمير العصفوري ويشارك في البطولة النجمة سماح أنور، والنجم أحمد سلامة والفنانة سميحة عبد الهادى والعمل إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وتقدمه فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

يذكر أن المخرج الكبير سمير العصفوري هو أحد أهم مخرجي المسرح المصري والعربي ويتميز بأسلوب متفرد فى الإخراج وقدم مسرحا للقطاع العام والخاص وكان صاحب فضل علي جيل كبير من الممثلين اكتشفهم في المسرح ثم انطلقوا للسينما والدراما التليفزيونية.

أخرج العديد من المسرحيات منها: الدرس ليونسكو بالمسرح العالمى، بلدتنا لوايلدر بالمسرح العالمى، جسر آرتا بالمسرح العالمى، زيارة السيدة العجوز لدورينمات بالمسرح العالمى، مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور بمسرح دار الأوبرا عام 1967، مهرجان الضحك والبكاء لسيد الشوربجى لمسرح الجيب، إيزيس في باريس لتوفيق الحكيم للمسرح الحديث (عرضت بفرنسا فقط )، مولد الملك معروف لشوقى عبد الحكيم بمسرح الطليعة 1975، ياعنتر ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، السيرة الهلالية ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، العسل عسل والبصل بصل لبيرم التونسى بمسرح الطليعة، حدث في وادى الجن ( شوقى وحافظ ) ليسرى الجندى، الزعيم محمد فريد بمسرح الجمهورية، الست هدى لأحمد شوقي بالمسرح القومى، القاهرة 80 عن رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ .

كما أخرج لمسرح القطاع الخاص: نجمة الفاتنة تأليف بهجت قمر لفؤاد المهندس مستوحاة من إيرما لادوس، جوازة بمليون جنيه لمسرح الريحانى، أولاد على بمبة لمسرح الريحانى مستوحاة من الأخوة كرامازوف، انها حقا عائلة محترمة، العيال كبرت، لعبة اسمها الفلوس، الزيارة انتهت، الدنيا لما تضحك، كلام فارغ جدا لأحمد رجب، عروسة تجنن، حزمني يا.