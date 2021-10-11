خالد الصاوي يصدم الجمهور بظهوره على كرسي متحرك بسبب أزمة صحية مفاجئة – (شاهد الآن)

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 02:58 مساءً - فاجأ الفنان خالد الصاوي، جمهوره ومتابعيه بصورة له على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” ليعلن بها عن تعرضه لأزمة صحية.

ونشر خالد الصاوي، الصورة التي ظهر خلالها جالساً على كرسي متحرك، مما أقلق جمهوره عليه، وعلق عليها، كاتباً: “ساعتين على الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف”.

وأدي ذلك، إلي تفاعل عدد كبير من جمهور وأصدقاء الفنان الصاوي، بعد قلقهم عليه لكونهم لا يعلمون ما يمر به من حالة صحية.

خالد الصاوي يكشف حالته الصحية

ومع زيادة القلق، قرر الفنان أن يستدرك الأمر ويوضح طبيعة ما يعانيه، حيث كتب عبر “فيسبوك” أنه ومنذ ساعتين وهو يحاول أن يصلح ما أفسده بالصورة التي نشرها، لكنه بسبب المسكنات لم يستطع ذلك.

كما أوضح أنه في قمة التأثر بسبب كم الاهتمام والصدق من قبل الجميع، مؤكداً أنه يعاني من التهاب في عصب ساقه اليمنى، مشيراً إلى أن “الأمر مزعج ولكنه ليس خطيرا”.

وأضاف أنه خلال 3 أيام سيعود إلى طبيعته مرة أخرى، لافتاً إلى أنه أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك، شعر برغبته في التقاط الصورة.

واعترف الصاوي أنه تعجل فيما قام به، لافتاً إلى أن المسكنات التي يحصل عليها ربما كانت سبباً فيما حدث، وهو ما جعله يقلق الجميع بلا داعي، ووجه رسالة إلى معجبيه قائلاً “أحبكم أكثر مما تتسع العبارة”.

يُذكر أنه عرض للنجم المصري مؤخرًا “فيلم للإيجار” بطولة محمد سلام وشيري عادل، ويُعرض له في “السينمات” حاليا فيلم “200 جنيه”، كما شارك في بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” ومسلسل “القاهرة كابول” وعرضا في السباق الرمضاني لعام 2021.

وكان قد تم تكريمه ضمن فعاليات الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، التي انقضت قبل أيام، وكرم معه عدد من المخرجين والفنانين منهم المخرج الكبير علي بدرخان والمخرج عمر عبد العزيز والفنانة سلوى خطاب.

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