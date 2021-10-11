إحالة فنان مصري شهير للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 02:58 مساءً - أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر يوم أمس الأحد الفنان ” شادي نبيل خلف ” إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل .

حيث وجهت جهات التحقيق له تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى كشف إحدى المتدربات بورشة الفنان شادي خلف في منشور لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للتحرش أثناء تواجدها بورشة تدريب التمثيل من جانبه .

وعلى إثر هذا المنشور انهالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد أن العديد من الطالبات اللاتي ذهبن للتدريب في ورشة شادي خلف قد تعرضن للتحرش الجسدي واللفظي منه .

يذكر أن شادي خلف هو نجل الشاعر ” نبيل سليمان خلف ” .. وشارك في العديد من الأفلام السينمائية من بينها : ” الثلاثة يشتغلونها ” و ” 365 يوم سعادة ” و ” هي فوضي ” و ” كلمني شكرا ” و ” حين ميسرة ” .