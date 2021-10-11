كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 02:58 مساءً - أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر يوم أمس الأحد الفنان ” شادي نبيل خلف ” إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل .
حيث وجهت جهات التحقيق له تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى كشف إحدى المتدربات بورشة الفنان شادي خلف في منشور لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للتحرش أثناء تواجدها بورشة تدريب التمثيل من جانبه .
وعلى إثر هذا المنشور انهالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد أن العديد من الطالبات اللاتي ذهبن للتدريب في ورشة شادي خلف قد تعرضن للتحرش الجسدي واللفظي منه .
يذكر أن شادي خلف هو نجل الشاعر ” نبيل سليمان خلف ” .. وشارك في العديد من الأفلام السينمائية من بينها : ” الثلاثة يشتغلونها ” و ” 365 يوم سعادة ” و ” هي فوضي ” و ” كلمني شكرا ” و ” حين ميسرة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة فنان مصري شهير للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.