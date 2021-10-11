فيفي عبده تبدأ تدريبات الرقص الشرقي في إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بفيديو جديد على “إنستغرام”، وظهرت وهي تؤدي أول تدريباتها للرقص، في إيطاليا، للتكريم من مهرجان الرقص الشرقي.

وارتدت خلال التدريب عباءة باللون الأسود، بحضور عدد من المتدربات، كما قامت بالرقص باستخدام عصا على أنغام أغنية “ياملبن”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل لافت، ومنهم من هاجمها بسبب رقصها بهذا العمر، فيما دعمها البعض الآخر وأبرزهم النجمة اللبنانية يارا.

وكانت قد أعربت قبل فترة عن حبها الشديد الرقص الشرقي منذ الصغر، مُؤكّدة أنّها تُخلص في عملها وأنّ الرقص يعطيها طاقة إيجابية كبيرة حتى تُواكب الحياة.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس، ببرنامج “مع الفارس”: “أحب الرقص جداً ودائماً أقول سبحانك يا رب، ودائماً يعطيني طاقة إيجابية، كما أنني مخلصة في عملي، ولو قابلت رب العالمين سأقول له إني أحب الرقص، لأنه صعب أن أكذب عليه، وأنا من داخلي أحبه”.

ويشار إلى أنّ آخر أعمالها مسلسل “مملكة الغجر” الذي عُرِض في الموسم الدرامي الرمضاني للعام 2019، مع حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، ميار الغيطي، عزة مجاهد، وهبة عبدالعزيز، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.